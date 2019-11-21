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В Житомире задержали главу одной из групп ИГ

Новости » Общество     21.11.2019 - 15:04
В Житомире задержали главу одной из групп ИГ
Фото: задержание (npu.gov.ua)

Мужчина скрывался в Украине во избежание ответственности за совершение убийства

В Житомире в четверг, 21 ноября, сотрудники полиции задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске за совершение убийства и террористическую деятельность в составе ИГИЛ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкй на пресс-службу Национальной полиции.

Как сообщается, 30-летний мужчина родился в Луганской области, но затем переехал в Россию, где и проживал.

"По имеющейся информации, задержанный является членом террористической радикальной организации "Исламское государство" и даже руководителем одной из ее групп", - говорится в сообщении.

В Житомире задержали главу одной из групп ИГФото: задержание (npu.gov.ua)

На территории Украины мужчина скрывался во избежание ответственности за совершение убийства.

"Разоблачение места нахождения и задержания иностранца стало результатом специальных мер полиции области для очистки региона от потенциально опасных преступников", - прокомментировал и.о. начальника ГУНП Житомирской области Вячеслав Пашковский.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного.

Напомним, 15 ноября в Киевской области задержали одного из ключевых руководителей террористической организации "Исламское государство". Боевик Аль Бара Шишани, который является гражданином Грузии, был задержан вблизи частного дома, где он проживал.

Кроме того, в США призвали членов коалиции по борьбе с "Исламским государством" забрать в свои страны задержанных боевиков ИГИЛ.

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