В США призвали коалицию забрать заключенных боевиков ИГИЛ в свои страны

Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Госсекретарь США призвал коалицию сосредоточить усилия на Западной Африке и Сахеле

Госсекретарь США Майк Помпео призвал членов коалиции, борющейся против "Исламского государства", вернуть боевиков ИГИЛ в свои страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Помпео, если все страны вернут боевиков ИГИЛ в свои тюрьмы, это поможет восстановить инфраструктуру в Ираке и Сирии, которые серьезно пострадали в результате боевых конфликтов.

"Члены коалиции должны забрать тысячи иностранных боевиков-террористов, находящихся под стражей, и наложить ответственность за совершенные ими преступления", - заявил госсекретарь США.

Также Помпео выразил обеспокоенность из-за угрозы роста "Исламского государства" за пределами Ирака и Сирии, призвав коалицию сосредоточиться на Западной Африке и Сахеле.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Турция начала депортацию боевиков ИГИЛ в их страны. Сообщалось, что дел Турция выслала двоих боевиков в Германию и США, а также планирует в ближайшее время депортировать еще 23 представителей ИГИЛ.

Также сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил отпустить боевиков ИГИЛ и выслать их в Европейский союз. В такой способ Эрдоган отреагировал на наложенные на его страну санкции после того, как Турция решила начать бурить газ в водах Средиземного моря у берегов Кипра.