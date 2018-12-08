В Житомире при столкновении "скорой" и внедорожника пострадали 7 человек

Фото: место происшествия (zt.npu.gov.ua)

Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения

В Житомире сегодня утром, 8 декабря, машина "скорой помощи" столкнулась с автомобилем Hyundai Santa Fe, в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Житомирской области.

Как сообщается, по предварительной информации, автомобиль "скорой помощи", который двигался с проблесковыми маячками, совершил столкновение с автомобилем Hyundai Santa Fe под управлением 40-летнего жителя пгт Романов. После этого оба автомобиля въехали в дом.

"В результате травмированы семь человек - водители и пассажиры транспортных средств, жители пгт Романов и Житомира. Они доставлены в лечебные учреждения Житомира", - говорится в сообщении.

Полицейские выясняют причины и обстоятельства аварии.

Фото: место происшествия (zt.npu.gov.ua)

Напомним, в городе Бахмут (Донецкая область) водитель сбил трех 11-летних детей-пешеходов. В результате ДТП несовершеннолетние получили травмы и были доставлены в медучреждения на диагностику.

Отметим, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждые 24 секунды в мире в ДТП погибает один человек. Самый высокий уровень смертности на дорогах Африки.