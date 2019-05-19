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В Житомире случился пожар на автозаправке, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    19.05.2019 - 15:52
В Житомире случился пожар на автозаправке, есть пострадавшие
Фото: пожар в Житомире (dsns.gov.ua)

В результате пожара пострадало 2 человек

В Житомире в воскресенье, 19 мая, на улице Схидна 82 около 13:30 случился пожар на автомобильной заправке на запорной арматуре емкости с газом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что опасность дальнейшего распространения пожара отсутствовала. Огонь был ликвидирован в 14:38.

"В результате пожара пострадали 2 человека и повреждено 4 автомобиля", - заявили в ГСЧС.

Также они сообщили, что к тушению пожара было привлечено 6 единиц спецтехники, а также 35 человек личного состава.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Кропивницкому произошло 3 взрыва на газовой заправке. В результате взрывов загорелось пять грузовых и около десяти легковых автомобилей, находившихся на стоянке вблизи, а также крышу двухэтажного здания, что находится рядом.

Напомним, что в Италии произошел взрыв на автомобильной заправке, пострадали 12 человек. Среди пострадавших семь пожарных, некоторые из них получили ожоги лица, раненые направлены в больницу наземным транспортом, а также вертолетами, часть улиц будет временно перекрыта.

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