У Житомирі трапилась пожежа на автозаправці, є постраждалі

Фото: пожежа в Житомирі (dsns.gov.ua)

Внаслідок пожежі постраждало 2 осіб

У Житомирі в неділю, 19 травня, на вулиці Східна 82 близько 13:30 трапилась пожежа на автомобільній заправці на запірній арматурі ємності з газом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

В Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що небезпека подальшого розповсюдження пожежі була відсутня. Вогонь був ліквідований о 14:38.

"Внаслідок пожежі постраждали 2 особи та пошкоджено 4 автомобілі", - заявили в ДСНС.

Також вони повідомили, що до гасіння пожежі було залучено 6 одиниць спецтехніки, а також 35 чоловік особового складу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Кропивницькому трапилось 3 вибухи на газовій заправці. В результаті вибухів загорілось п'ять вантажних і близько десяти легкових автомобілів, що перебували на стоянці поблизу, а також дах двоповерхової будівлі, що знаходиться поруч.

Нагадаємо, що в Італії стався вибух на автомобільній заправці, постраждали 12 осіб. Серед постраждалих сім пожежних, деякі з них отримали опіки обличчя, поранені направлені в лікарню наземним транспортом, а також вертольотами, частина вулиць тимчасово перекрита.