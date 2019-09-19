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В Житомире СБУ проводит обыски в управлении полиции

Новости » Общество    19.09.2019 - 14:50
В Житомире СБУ проводит обыски в управлении полиции
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Полицейских подозревают в незаконном использовании специальных технических средств

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в управление защиты экономики Нацполиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства по статье о незаконном использовании специальных технических средств.

"Обыски проходят по месту работы работников УЗЭ, в Житомире и по области. Следственные действия связаны с ст.359 Уголовного кодекса Украины", - сообщают СМИ.

Напомним, СБУ разоблачила на злоупотреблениях служебным положением группу работников одного из таможенных постов Житомирской таможни.

Оперативники установили, что руководитель отдела таможенного оформления и двое его подчиненных создали коррупционную схему минимизации импортных пошлин украинским экспортерам нефтепродуктов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ разоблачила миллионые злоупотребления на Харьковском авиапредприятии. Бывший заместитель руководителя Харьковского авиапредприятия незаконно заключил договор добровольного страхования имущества завода, из-за чего нанес ущерб государству на 5,5 миллионов гривен.

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