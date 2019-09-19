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У Житомирі СБУ проводить обшуки в управлінні поліції

Новини » Суспільство    19.09.2019 - 14:50
У Житомирі СБУ проводить обшуки в управлінні поліції
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Поліцейських підозрюють у незаконному використанні спеціальних технічних засобів

У Житомирській області співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в управління захисту економіки Нацполіції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що обшуки проводяться в рамках розслідування кримінального провадження за статтею про незаконне використання спеціальних технічних засобів.

"Обшуки проходять за місцем роботи працівників УЗЭ, в Житомирі і області. Слідчі дії пов'язані з ст. 359 Кримінального кодексу України", - повідомляють ЗМІ.

Нагадаємо, СБУ викрила на зловживання службовим становищем групу працівників одного з митних постів Житомирської митниці.

Оперативники встановили, що керівник відділу митного оформлення та двоє його підлеглих створили корупційну схему мінімізації імпортних мит українським експортерам нафтопродуктів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ викрила мільйонні зловживання на Харківському авіапідприємстві. Колишній заступник керівника Харківського авіапідприємства незаконно уклав договір добровільного страхування майна заводу, через що завдав збитків державі на 5,5 мільйонів гривень.

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