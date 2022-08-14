В Житомире приостановили водоснабжение: названа причина

В воскресенье, 14 августа, в Житомире приостановили водоснабжение из-за аварии на трансформаторной подстанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Житомирводоканал ".

По информации коммунального предприятия, на трансформаторной подстанции возникла аварийная ситуация, в результате которой было повреждено оборудование и в городе пропала вода.

"В настоящее время продолжаются работы по восстановлению подстанции", - добавляют в "Житомирводоканале".