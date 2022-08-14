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В Житомире приостановили водоснабжение: названа причина

Фото: в Житомире приостановили водоснабжение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 14 августа, в Житомире приостановили водоснабжение из-за аварии на трансформаторной подстанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Житомирводоканал".

По информации коммунального предприятия, на трансформаторной подстанции возникла аварийная ситуация, в результате которой было повреждено оборудование и в городе пропала вода.

"В настоящее время продолжаются работы по восстановлению подстанции", - добавляют в "Житомирводоканале".

Напомним, ранее стало известно, что в результате боевых действий в Донецкой области была обесточена Карловская фильтровальная станция. В части региона прекращено водоснабжение.

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ЖитомирВодоснабжение