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У Житомирі призупинили водопостачання: названа причина

Фото: у Житомирі призупинили водопостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 14 серпня, в Житомирі призупинили водопостачання через аварію на трансформаторній підстанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Житомирводоканал".

За інформацією комунального підприємства, на трансформаторній підстанції виникла аварійна ситуація, в результаті якої було пошкоджено обладнання і в місті пропала вода.

"В даний час тривають роботи з відновлення підстанції", - повідомили в "Житомирводоканалі".

Оновлено 21:45

У "Житомирводоканалі" додають, що на трансформаторній підстанції сталася пожежа. Водопостачання не відновлять до кінця дня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в результаті бойових дій в Донецькій області була знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція. У частині регіону припинено водопостачання.

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ЖитомирВодопостачання