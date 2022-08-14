У Житомирі призупинили водопостачання: названа причина

У неділю, 14 серпня, в Житомирі призупинили водопостачання через аварію на трансформаторній підстанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Житомирводоканал".
За інформацією комунального підприємства, на трансформаторній підстанції виникла аварійна ситуація, в результаті якої було пошкоджено обладнання і в місті пропала вода.
"В даний час тривають роботи з відновлення підстанції", - повідомили в "Житомирводоканалі".
Оновлено 21:45
У "Житомирводоканалі" додають, що на трансформаторній підстанції сталася пожежа. Водопостачання не відновлять до кінця дня.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в результаті бойових дій в Донецькій області була знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція. У частині регіону припинено водопостачання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.