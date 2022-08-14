У Житомирі призупинили водопостачання: названа причина

За інформацією комунального підприємства, на трансформаторній підстанції виникла аварійна ситуація, в результаті якої було пошкоджено обладнання і в місті пропала вода.

"В даний час тривають роботи з відновлення підстанції", - повідомили в "Житомирводоканалі".

Оновлено 21:45

У "Житомирводоканалі" додають, що на трансформаторній підстанції сталася пожежа. Водопостачання не відновлять до кінця дня.