В Донецкой области из-за боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция
В результате боевых действий в Донецкой области была обесточена Карловская фильтровальная станция. В части региона прекращено водоснабжение.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Покровского городского головы Руслана Требушкина.
"Из-за боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция!",- заявил Требушкин.
По словам городского головы, водоснабжение будет восстановлено после проведения ремонтных работ.
Поэтому все это время воды нет у жителей Белозерского, Белицкого, Горняка, Доброполья, Мирнограда, Новогродовки, Покровска, Селидово и Украинска.
Напомним, что вчера российские военные обстреляли Краматорск, в результате чего погибло три человека.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.