В Донецкой области из-за боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция

В результате боевых действий в Донецкой области была обесточена Карловская фильтровальная станция. В части региона прекращено водоснабжение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Покровского городского головы Руслана Требушкина.

"Из-за боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция!",- заявил Требушкин. По словам городского головы, водоснабжение будет восстановлено после проведения ремонтных работ. Поэтому все это время воды нет у жителей Белозерского, Белицкого, Горняка, Доброполья, Мирнограда, Новогродовки, Покровска, Селидово и Украинска.