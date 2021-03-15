В Житомире повредили памятник Героям Небесной Сотни
Председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко сообщил о том, что ночью в городе неизвестные повредили памятник Героям Небесной Сотни. Он пообещал, что все виновные в преступлении будут наказаны.
"В ночь с 14 на 15 марта был совершен недопустимый акт вандализма в отношении памятника Героям Небесной Сотни. Это акт надругательства над памятью нашего народа, тех людей, которые положили свою жизнь в борьбе за европейские ценности. Вандалы осквернили не только памятник, но и саму память", - написал он.
Федоренко также отметил, что уже написал заявления начальникам ГУ НП области и областного управления УСБУ.
"Обещаю, виновные будут наказаны, и я лично сделаю их "известными", чтобы каждый видел, чья рука поднялась на национальный символ", - добавил председатель облсовета.
Фото: поврежденный памятник Героям Небесной Сотни (facebook.com/Volodymir.Ilich.)
Напомним, ранее в селе Пидпечеры (Ивано-Франковская область) вандалы повредили памятник Тараса Шевченко. Ему "отрезали" голову. После этого полиция разыскала вандалов и открыла уголовное производство.
Также РБК-Украина писало, что во Львове ночью неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства.
Кроме того, в Виннице неизвестные осквернили Мемориальный комплекс Славы, по данному факту открыто уголовное дело.