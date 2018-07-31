В Житомире при поддержке Словении построят солнечную электростанцию

Соответствующий контракт о строительстве подписали 30 июля

В Житомире при поддержке Словении будет построена солнечная электростанция мощностью 10,6 МВт. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

30 июля мэр Житомира Сергей Сухомлин и директор компании "Riko d.o.o." Янез Шкрабц подписали соответствующее контрактное соглашение между словенской компанией и житомирским КП "Центр инвестиций".

Указано, что объект планируется построить и ввести в эксплуатацию в два этапа.

"Житомир начал амбициозный проект - строительство собственной солнечной электростанции мощностью 10,6 МВт. Объект планируют построить и ввести в эксплуатацию в два этапа: первую очередь мощностью 6,0 МВт планируют запустить в марте 2019 года, вторую очередь мощностью 4,79 МВт - июль-август 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финансирование проекта будет происходить за кредитные средства и при финансовой поддержке правительства Словении.

"Для города Житомир это - около 1,65 млн евро дополнительных доходов в год, а также увеличение доли энергии, вырабатываемой из возобновляемых источников и сокращение выбросов СО2", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области.

Как писало РБК-Украина в феврале, в Луганской области канадские инвесторы рассматривают возможность установки солнечной электростанции мощностью 150 МВт.