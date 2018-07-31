У Житомирі за підтримки Словенії збудують сонячну електростанцію

Відповідний контракт про будівництво підписали 30 липня

У Житомирі за підтримки Словенії буде збудована сонячна електростанція потужністю 10,6 МВт. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

30 липня мер Житомира Сергій Сухомлін та директор компанії "Riko d.o.o." Янез Шкрабц підписали відповідну контрактну угоду між словенською компанією та житомирським КП "Центр інвестицій".

Вказано, що об’єкт планується побудувати та ввести в експлуатацію в два етапи.

"Житомир розпочав амбітний проект - будівництво власної сонячної електростанції потужністю 10,6 МВт. Об’єкт планують побудувати та ввести в експлуатацію в два етапи: першу чергу потужністю 6,0 МВт планують запустити в березні 2019 року, другу чергу потужністю 4,79 МВт - липень-серпень 2019 року", - сказано у повідомленні.

Наголошується, що фінансування проекту відбуватиметься за кредитні кошти та за фінансової підтримки уряду Словенії.

"Для міста Житомир це близько 1,65 млн євро додаткових доходів на рік, а також збільшення частки енергії, що виробляється з відновлювальних джерел та скорочення викидів СО2", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у березні Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) виділив 25,9 млн євро на будівництво трьох сонячних електростанцій у Вінницькій області.

Як писало РБК-Україна у лютому, у Луганській області канадські інвестори розглядають можливість установки сонячної електростанції потужністю 150 МВт.