У Житомирі за підтримки Словенії збудують сонячну електростанцію

Новини Енергетика 31.07.2018 - 10:57
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Відповідний контракт про будівництво підписали 30 липня

У Житомирі за підтримки Словенії буде збудована сонячна електростанція потужністю 10,6 МВт. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

30 липня мер Житомира Сергій Сухомлін та директор компанії "Riko d.o.o." Янез Шкрабц підписали відповідну контрактну угоду між словенською компанією та житомирським КП "Центр інвестицій".

У Житомирі за підтримки Словенії збудують сонячну електростанцію

Вказано, що об’єкт планується побудувати та ввести в експлуатацію в два етапи.

"Житомир розпочав амбітний проект - будівництво власної сонячної електростанції потужністю 10,6 МВт. Об’єкт планують побудувати та ввести в експлуатацію в два етапи: першу чергу потужністю 6,0 МВт планують запустити в березні 2019 року, другу чергу потужністю 4,79 МВт - липень-серпень 2019 року", - сказано у повідомленні.

Наголошується, що фінансування проекту відбуватиметься за кредитні кошти та за фінансової підтримки уряду Словенії.

"Для міста Житомир це близько 1,65 млн євро додаткових доходів на рік, а також збільшення частки енергії, що виробляється з відновлювальних джерел та скорочення викидів СО2", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у березні Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) виділив 25,9 млн євро на будівництво трьох сонячних електростанцій у Вінницькій області.

Як писало РБК-Україна у лютому, у Луганській області канадські інвестори розглядають можливість установки сонячної електростанції потужністю 150 МВт.

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Теги:  Кабінет Міністрів України,  Житомир,  енергетика  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС