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Житомир ослабил карантин: открываются гостиницы и ТРЦ

Новости » Коронавирус     01.07.2020 - 10:55
Житомир ослабил карантин: открываются гостиницы и ТРЦ
Фото: человек в маске (РБК-Украина)

С сегодняшнего дня в регионе отменяется ряд ограничений

Житомирская область ослабила карантинные ограничения. Возобновили работу торгово-развлекательные центры и отели, также разрешено проведение массовых и спортивных мероприятий.

Об этом сообщили в Житомирском горсовете.

Соответствующее решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. В частности, с 1 июля разрешается работа:

  • поликлиник и амбулаторий при условии предварительной электронной записи (руководители больниц должны ограничить контакты медперсонала с посетителями старше 65 лет);
  • ТРЦ (кроме детских развлекательных зон, площадок и комнат и с ограничением времени работы до 22:00);
  • учреждений физкультуры и спорта, спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
  • отелей, хостелов.

Кроме того, в области разрешили проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) мероприятий. Условия стандартные: не больше одного человека на 5 кв.м площади на открытом воздухе и соблюдение социальной дистанции не менее чем 1,5 метра. Спортивные мероприятия пока будут проводиться без зрителей.

Напомним, Житомирская область по всем показателям отвечает требованиям для ослабления карантина.

За прошедшие сутки в регионе было зафиксировано лишь 4 случая коронавируса, а выздоровело 85 человек.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Житомиркарантин
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