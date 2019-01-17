В Житомире от гриппа умер мужчина

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Мужчина самостоятельно лечился в течение 9 дней

В Житомире вследствие осложнений от гриппа умер 68-летний мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Житомирский областной лабораторный центр Минздрава.

Как отмечается, мужчина заболел 31 декабря 2018 года, но обратился к врачам только 9 января, находясь в тяжелом состоянии. Он умер 11 января.

"Во время вирусологического исследования у пациента выделен вирус гриппа А (Н1N1)pdm09–пандемический, результат от 15.01.2019 г. Этот вирус гриппа выделен впервые в области в текущем эпидемическом сезоне. Патологоанатомический диагноз "Гриппозная пневмония", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что больной был инвалидом 2-й группы - сахарный диабет. Прививки против гриппа не получал.

Напомним, в течение прошлой недели, с 7 по 13 января, в Киеве от гриппа умерли два человека. 6 января от гриппа умер 54-летний мужчина, который обратился за медицинской помощью почти на пятый день. А 7 января зарегистрировали еще одну смерть. Это 43-летний мужчина, врач, который лечился самостоятельно.

РБК-Украина писало, что в Минздраве сообщали, что, по состоянию на 10 января, в Украине с начала 2019 года пять человек умерли от осложнений, вызванных гриппом.