ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Житомире от гриппа умер мужчина

Новости » Происшествия    17.01.2019 - 13:45
В Житомире от гриппа умер мужчина
Иллюстративное фото (facebook.com/desnaukr)

Мужчина самостоятельно лечился в течение 9 дней

В Житомире вследствие осложнений от гриппа умер 68-летний мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Житомирский областной лабораторный центр Минздрава.

Как отмечается, мужчина заболел 31 декабря 2018 года, но обратился к врачам только 9 января, находясь в тяжелом состоянии. Он умер 11 января.

"Во время вирусологического исследования у пациента выделен вирус гриппа А (Н1N1)pdm09–пандемический, результат от 15.01.2019 г. Этот вирус гриппа выделен впервые в области в текущем эпидемическом сезоне. Патологоанатомический диагноз "Гриппозная пневмония", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что больной был инвалидом 2-й группы - сахарный диабет. Прививки против гриппа не получал.

Напомним, в течение прошлой недели, с 7 по 13 января, в Киеве от гриппа умерли два человека. 6 января от гриппа умер 54-летний мужчина, который обратился за медицинской помощью почти на пятый день. А 7 января зарегистрировали еще одну смерть. Это 43-летний мужчина, врач, который лечился самостоятельно. 

РБК-Украина писало, что в Минздраве сообщали, что, по состоянию на 10 января, в Украине с начала 2019 года пять человек умерли от осложнений, вызванных гриппом.

Комитет ВР предупредил о рисках вакцинации от кори во время эпидемии гриппа В Киеве зарегистрировали более 13 тысяч больных гриппом и ОРВИ
Новости Украины ЖитомирсмертьГрипп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь