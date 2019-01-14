В Киеве от гриппа умерли двое людей

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Один из умерших - медик, который лечился самостоятельно

В течение прошлой недели в Киеве от гриппа умерли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства охраны здоровья Сергея Чумака изданию 44.ua.

Как отмечается, всего с начала года от гриппа в столице умерли три человека.

"6 января от гриппа умер 54-летний мужчина, который обратился за медицинской помощью почти на пятый день. А 7 января зарегистрировали еще одну смерть. Это 43-летний мужчина, врач, который лечился самостоятельно. Также обратился за помощью поздно. В обоих случаях обнаружили хронические заболевания", - рассказал Чумак.

Всего начиная с октября 2018 года в Киеве зарегистрировано шесть летальных случаев от осложнений после гриппа.

Напомним, ранее в Минздраве сообщали, что, по состоянию на 10 января, в Украине с начала 2019 года пять человек умерли от осложнений, вызванных вирусом гриппа типа "А". Также отмечалось, что всего в Украине с начала эпидемиологического сезона (октябрь 2018 год) от гриппа умерли 13 человек.

РБК-Украина сообщало, что в Киеве за 2-ю неделю 2019 года зарегистрировано 13 076 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю заболело 11 907). В целом в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 9,8%.