У Житомирі від грипу помер чоловік

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Чоловік самостійно лікувався протягом 9 днів

У Житомирі унаслідок ускладнень від грипу помер 68-річний чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ.

Як зазначається, чоловік захворів 31 грудня 2018 року, але звернувся до лікарів лише 9 січня, перебуваючи в тяжкому стані. Чоловік помер 11 січня.

"При вірусологічному дослідженні у пацієнта виділений вірус грипу А (Н1N1)pdm09–пандемічний, результат від 15.01.2019 р. Цей вірус грипу виділений вперше в області в поточному епідемічному сезоні. Патологоанатомічний діагноз "Грипозна пневмонія", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що хворий був інвалідом 2-ї групи - цукровий діабет. Щеплення проти грипу не отримував.

Нагадаємо, протягом минулого тижня, з 7 по 13 січня, у Києві від грипу померли дві людини. 6 січня від грипу помер 54-річний чоловік, який звернувся за медичною допомогою майже на п'ятий день. А 7 січня зареєстрували ще одну смерть. Це 43-річний чоловік, лікар, який лікувався самостійно.

РБК-Україна писало, що у МОЗ повідомляли, що, станом на 10 січня, в Україні з початку 2019 року п'ять осіб померли від ускладнень, викликаних грипом.