В Житомире горела АЗС, есть пострадавшие

В Житомире на одной из автозаправочных станций произошел пожар, в результате которого пострадали трое людей. Также выгорела конструкция АЗС, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в Житомирский отдел полиции 19 мая. По предварительным данным, возгорание возникло в одном из подземных резервуаров с газом "пропан".

"В результате происшествия медицинская помощь понадобилась троим мужчинам... Двух из мужчин госпитализировали в ожоговый центр. Третьему оказана необходимая медицинская помощь без госпитализации", - сообщили в МВД.

Также огнем уничтожено конструкцию АЗС и четыре легковых автомобиля. Обстоятельства и причины возгорания выясняются, открыто уголовное производство.

Фото: пожар на АЗС (МВД)

Напомним, недавно Антимонопольный комитет Украины оштрафовал заправочные сети ОККО, WOG и SOCAR на 77 млн гривен за завышение цен на светлые нефтепродукты в 2017 году.