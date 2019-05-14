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АМКУ оштрафовал крупнейшие АЗС за завышение цен

Новости » Энергетика    14.05.2019 - 13:59
АМКУ оштрафовал крупнейшие АЗС за завышение цен
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

ОККО, WOG и SOCAR оштрафовали на 77 млн гривен

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал заправочные сети ОККО, WOG и SOCAR на 77 млн гривен за завышение цен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя АМКУ Юрия Терентьева.

Сообщается, что сегодня АМКУ вынес решение по делу о сговоре компаний WOG, ОККО и SOCAR, которые в 2017 году завышали цены на светлые нефтепродукты.

"На ответчиков наложены штрафные санкции в общем размере более 77 млн гривен", - отметил Тереньтев.

АМКУ оштрафовал крупнейшие АЗС за завышение цен

 

Напомним, в прошлом году в АМКУ анонсировали решение по делу о злоупотреблениях на рынке топлива еще летом 2018. Тогда в поле зрение АМККУ попали компания "Надежда" (сеть АЗС BVS), WOG и OKKO.

О том, что Антимонопольный комитет подозревает три сети заправочных станций в ценовом сговоре, сообщалось еще в декабре 2017 года. Расследование началось в связи со значительным ростом цен на сжиженный автомобильный газ. Анализ нарушений установил, что АЗС нарушили закон Украины о защите экономической конкуренции.   

Цены на АЗС начали резко расти
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