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У Житомирі горіла АЗС, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    20.05.2019 - 12:29
У Житомирі горіла АЗС, є постраждалі
Фото: пожежа на АЗС (МВС)

Трьом людям знадобилась допомога медиків, вогонь знищив 4 авто

У Житомирі на одній із автозаправних станцій сталась пожежа, внаслідок якої постраждали троє людей. Також вигоріла конструкція АЗС, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС України.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло до Житомирського відділу поліції 19 травня. За попередніми даними, загоряння виникло в одному з підземних резервуарів із газом "пропан".

"Внаслідок події медична допомога знадобилась трьом чоловікам... Двох із чоловіків було госпіталізовано до опікового центру. Третьому надано необхідну медичну допомогу без госпіталізації", - повідомили в МВС.

Також вогнем знищено конструкцію АЗС та чотири легкових автомобілі. Обставини та причини загоряння з’ясовуються, відкрито кримінальне провадження.

 

Фото: пожежа на АЗС (МВС)

Нагадаємо, нещодавно Антимонопольний комітет України оштрафував заправні мережі ОККО, WOG і SOCAR на 77 млн гривень за завищення цін на світлі нафтопродукти у 2017 році.

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