В Житомире арестовали женщину, которая помогала боевикам "ДНР"

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Женщину арестовали на два месяца без права внесения залога

В Житомире суд решил арестовать женщину, которая способствовала деятельности так называемой "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр местной прокуратуры.

Сообщается, что женщину арестовали на два месяца без права внесения залога.

"Уроженка и жительница Донецкой области, разделяя взгляды и цели боевиков ДНР, в период с апреля 2019 года по настоящее время, способствовала этой террористической организации", - говорится в сообщении.

В частности, сепаратистка собирала и передавала сведения разведывательного характера о дислокации, перемещения сил и средств Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований, принимавших участие в АТО и в дальнейшем - в ООС в Донецкой области.

Санкция статьи 258-3 ч.1 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.

Напомним, на Донбассе с начала текущих суток, 25 октября, в районе проведения операции О'объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дев'пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате пострадали трое военнослужащих.

Как сообщает РБК-Украина, 24 октября боевики в зоне боевых действий на Донбассе в очередной раз обстреляли украинские позиции на участке разведения сил и средств. Незаконные вооруженные формирования стреляли в районе села Богдановка на участке разведения №3.