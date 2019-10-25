У Житомирі заарештували жінку, яка допомагала бойовикам "ДНР"

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Жінку заарештували на два місяці без права внесення застави

У Житомирі суд вирішив заарештувати жінку, яка сприяла діяльності так званої "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр місцевої прокуратури.

Зазначається, що жінку заарештували на два місяці без права внесення застави.

"Уродженка та мешканка Донецької області, розділяючи погляди і цілі бойовиків ДНР, в період з квітня 2019 року по теперішній час, сприяла цій терористичній організації", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, сепаратистка збирала і передавала відомості розвідувального характеру щодо дислокації, переміщення сил й засобів Збройних сил України та інших збройних формувань, що брали участь в АТО і надалі - в ООС у Донецькій області.

Санкція статті 258−3 ч.1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до 15 років з конфіскацією майна або без неї.

Нагадаємо, на Донбасі з початку поточної доби, 25 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню, в результаті постраждали троє військовослужбовців.

Як повідомляє РБК-Україна, 24 жовтня бойовики у зоні бойових дій на Донбасі в черговий раз обстріляли українські позиції на ділянці розведення сил і засобів. Незаконні збройні формування стріляли в районі села Богданівка на ділянці розведення №3.