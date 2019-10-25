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На Донбассе ранены трое украинских военных

Новости » Происшествия    25.10.2019 - 19:07
На Донбассе ранены трое украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики девять раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала текущих суток, 25 октября, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня, в результате пострадали три военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по позициям Объединенных сил, а именно неподалеку Новомихайловки, у Красногоровки, дважды вблизи Водяного, неподалеку Лебединского.

Также районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили четыре обстрела украинских позиций: дважды вблизи Новозвановки, неподалеку Хутора Вильного, у Луганского.

"В течение текущих суток ранения получили три военнослужащие Объединенных сил. Один - в результате обстрела, двое - в результате подрыва на установленной ранее врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с определенных позиций", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 октября боевики в зоне боевых действий на Донбассе в очередной раз обстреляли украинские позиции на участке разведения сил и средств. Незаконные вооруженные формирования стреляли в районе села Богдановка на участке разведения №3.

Кроме этого, от вечера и до полуночи 24 октября боевики почти вдвое увеличили количество обстрелов - в целом зафиксировано 25 обстрелов.

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