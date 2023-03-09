Житомир залишився без водопостачання: названо причину

Сьогодні, 9 березня, увечері у всьому Житомирі тимчасово відсутнє водопостачання. Це пов'язано з відключенням електрики на одній з насосних станцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Житомирводоканал" у Facebook .

"У зв'язку з відключенням електроенергії на насосній станції другого підйому призупинено водопостачання міста. Водопостачання буде відновлено після відновлення електропостачання. Просимо з розумінням поставитися до ситуації", - йдеться у повідомленні.

При цьому у компанії не називають приблизні терміни відновлення подачі води.