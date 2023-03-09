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Житомир залишився без водопостачання: названо причину

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Житомир, Четвер 09 березня 2023 17:29
Житомир залишився без водопостачання: названо причину Фото: Житомир залишився без водопостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 9 березня, увечері у всьому Житомирі тимчасово відсутнє водопостачання. Це пов'язано з відключенням електрики на одній з насосних станцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Житомирводоканал" у Facebook.

"У зв'язку з відключенням електроенергії на насосній станції другого підйому призупинено водопостачання міста. Водопостачання буде відновлено після відновлення електропостачання. Просимо з розумінням поставитися до ситуації", - йдеться у повідомленні.

При цьому у компанії не називають приблизні терміни відновлення подачі води.

Нагадаємо, росіяни сьогодні, 9 березня, в черговий раз завдали масованого ракетного удару по Україні.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки у Житомирі немає води, світла та опалення.

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