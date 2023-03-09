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Житомир остался без водоснабжения: названа причина

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Житомир, Четверг 09 марта 2023 17:29
Житомир остался без водоснабжения: названа причина Фото: Житомир остался без водоснабжения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 9 марта, вечером во всем Житомире временно отсутствует водоснабжение. Это связано с отключением электричества на одной из насосных станций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Житомирводоканал" в Facebook.

"В связи с отключением электроэнергии на насосной станции второго подъема приостановлено водоснабжение города. Водоснабжение будет восстановлено после восстановления электроснабжения. Просим с пониманием отнестись к ситуации", - сказано в сообщении.

При этом в компании не называют приблизительные сроки восстановления подачи воды.

Напомним, россияне сегодня, 9 марта, в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине.

Позже стало известно, что в результате атаки в Житомире нет воды, света и отопления.

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