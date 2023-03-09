Житомир остался без водоснабжения: названа причина

Сегодня, 9 марта, вечером во всем Житомире временно отсутствует водоснабжение. Это связано с отключением электричества на одной из насосных станций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Житомирводоканал" в Facebook .

"В связи с отключением электроэнергии на насосной станции второго подъема приостановлено водоснабжение города. Водоснабжение будет восстановлено после восстановления электроснабжения. Просим с пониманием отнестись к ситуации", - сказано в сообщении.

При этом в компании не называют приблизительные сроки восстановления подачи воды.