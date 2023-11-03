UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Житомир залишився без води, в місті серйозна аварія

Фото: Житомир залишився без води, в місті серйозна аварія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 3 листопада, з 15:00, обласний центр Житомир було повністю відключено від водопостачання через складну аварію на каналізаційному колекторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комунальне підприємство "Житомирводоканал".

"Друзі, маємо складну аварійну ситуацію. Наш багатостраждальний напірний каналізаційний колектор, яким транспортуються стоки з усього міста до очисних споруд, вийшов з ладу", - пише пресслужба. 

Зазначається, що водопостачання місту було зупинено, аби працівники могли провести роботи із відновлення цілісності каналізаційної мережі. 

"Просимо набратися терпіння доки ми ліквідуємо порив. Обіцяємо робити усе можливе, аби впоратися якнайшвидше", - додає "Житомирводоканал". 

Коли відновлять водопостачання? 

Як відзначив міський голова Житомира Сергій Сухомлин, водопостачання в обласному центрі відновлять близько о 20:00. 

"Я думаю, що приблизно дві години і місто буде з водою. Десь о 8 годині плануємо починати подачу води до міста. В принципі, нічого серйозного не відбулось", - пояснив Сухомлин. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що як нещодавно у Вінниці сталась аварія на найбільшому водогоні міста, внаслідок чого частина адміністративного центру залишилась без водопостачання також.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житомир