ua en ru
Чт, 19 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Частина Вінниці залишиться без води через аварію

Вінниця, Четвер 19 жовтня 2023 21:25
UA EN RU
Частина Вінниці залишиться без води через аварію Фото: частина Вінниці залишиться без води через аварію на найбільшому водогоні міста (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Частина Вінниці залишиться без води через аварію на найбільшому водогоні міста. Постачання води може поновитись зранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Вінницяоблводоканал".

"На залізобетонному водогоні діаметром 1200 мм - найбільшому у Вінниці, стався аварійний витік", - повідомили в КП.

У водоканалі зазначають, що без повного припинення водопостачання аварійні роботи не виконати.

"Вінничанам, які мешкають у даних мікрорайонах, воду повернуть на ранок - зараз наші хлопці всю ніч будуть переключати вас на іншу нитку водогону, але меншого діаметру - з 1200 мм на 500 мм. Тому, можливо, тиск води буде понижений, але загалом вода буде. До ранку води не чекаємо - переключення займе не менше 6-8 годин. Бригада працює на місці", - йдеться в повідомленні.

Підготовка до зими

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема, будуть використовувати "Шахеди".

Президент Володимир Зеленський заявляє, що усі відповідні служби уже готуються до зими, а Кабмін та області отримали кінцеві терміни підготовки.

В "Укренерго" впевнені, що Україні вистачить електроенергії взимку, але масовані обстріли росіян можуть змінити ситуацію. Тому енергетики розглядають і найгірші сценарії взимку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінниця Водопостачання
NEWS
Замість Маляр. Стало відомо, хто відповідатиме за ЗМІ в Міноборони
Замість Маляр. Стало відомо, хто відповідатиме за ЗМІ в Міноборони
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ