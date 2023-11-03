Житомир залишився без води, в місті серйозна аварія

Сьогодні, 3 листопада, з 15:00, обласний центр Житомир було повністю відключено від водопостачання через складну аварію на каналізаційному колекторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комунальне підприємство " Житомирводоканал ".

"Я думаю, що приблизно дві години і місто буде з водою. Десь о 8 годині плануємо починати подачу води до міста. В принципі, нічого серйозного не відбулось", - пояснив Сухомлин.

Як відзначив міський голова Житомира Сергій Сухомлин, водопостачання в обласному центрі відновлять близько о 20:00.

"Друзі, маємо складну аварійну ситуацію. Наш багатостраждальний напірний каналізаційний колектор, яким транспортуються стоки з усього міста до очисних споруд, вийшов з ладу", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що як нещодавно у Вінниці сталась аварія на найбільшому водогоні міста, внаслідок чого частина адміністративного центру залишилась без водопостачання також.

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