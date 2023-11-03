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Житомир залишився без води, в місті серйозна аварія

П'ятниця 03 листопада 2023 17:30
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Житомир залишився без води, в місті серйозна аварія Фото: Житомир залишився без води, в місті серйозна аварія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 3 листопада, з 15:00, обласний центр Житомир було повністю відключено від водопостачання через складну аварію на каналізаційному колекторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комунальне підприємство "Житомирводоканал".

"Друзі, маємо складну аварійну ситуацію. Наш багатостраждальний напірний каналізаційний колектор, яким транспортуються стоки з усього міста до очисних споруд, вийшов з ладу", - пише пресслужба.

Зазначається, що водопостачання місту було зупинено, аби працівники могли провести роботи із відновлення цілісності каналізаційної мережі.

"Просимо набратися терпіння доки ми ліквідуємо порив. Обіцяємо робити усе можливе, аби впоратися якнайшвидше", - додає "Житомирводоканал".

Коли відновлять водопостачання?

Як відзначив міський голова Житомира Сергій Сухомлин, водопостачання в обласному центрі відновлять близько о 20:00.

"Я думаю, що приблизно дві години і місто буде з водою. Десь о 8 годині плануємо починати подачу води до міста. В принципі, нічого серйозного не відбулось", - пояснив Сухомлин.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що як нещодавно у Вінниці сталась аварія на найбільшому водогоні міста, внаслідок чого частина адміністративного центру залишилась без водопостачання також.

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