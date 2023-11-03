Житомир остался без воды, в городе серьезная авария

Сегодня, 3 ноября, с 15:00, областной центр Житомир был полностью отключен от водоснабжения из-за сложной аварии на канализационном коллекторе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммунальное предприятие " Житомирводоканал ".

"Друзья, имеем сложную аварийную ситуацию. Наш многострадальный напорный канализационный коллектор, которым транспортируются стоки со всего города к очистным сооружениям, вышел из строя", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что водоснабжение городу было остановлено, чтобы работники могли провести работы по восстановлению целостности канализационной сети.

"Просим набраться терпения пока мы ликвидируем порыв. Обещаем делать все возможное, чтобы справиться как можно быстрее", - добавляет "Житомирводоканал".

Когда восстановят водоснабжение?

Как отметил городской голова Житомира Сергей Сухомлин, водоснабжение в областном центре восстановят около 20:00.

"Я думаю, что примерно два часа и город будет с водой. Где-то в 8 часов планируем начинать подачу воды в город. В принципе, ничего серьезного не произошло", - пояснил Сухомлин.