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Житомир після обстрілу залишився без світла та води

Фото: Житомир залишився без світла та води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Житомирі після влучання в об’єкт критичної інфраструктури відсутні світло та вода. Дітей просять забрати зі шкіл та садочків після відбою тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Сергія Сухомлина у Facebook.

"Ранок почався з прильотів по Житомиру. Зараз у місті немає світла та води. Лікарні - на резервному живленні", - повідомив він.

За його словами, відбою немає. "Будьте у безпеці", - додав він.

Крім того, у міськраді Житомира попросили забрати дітей зі шкіл та садочків додому. "Після сигналу відбою — прохання забрати дітей зі школи та садочків! Очного навчання сьогодні не буде! У зв’язку з відсутністю електроенергії — обіди у дошкільних навчальних закладах не будуть приготовлені", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, 18 жовтня у Києві пролунали вибухи. Зафіксовано три прильоти у об'єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста.

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Житомир