RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Житомир после обстрела остался без света и воды

Фото: Житомир остался без света и воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Житомире после попадания в объект критической инфраструктуры нет света и воды. Детей просят забрать из школ и садиков после отбоя тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Сергея Сухомлина в Facebook .

"Утро началось с прилетов по Житомиру. Сейчас в городе нет света и воды. Больницы - на резервном питании", - сообщил он.

По его словам, отбоя нет. "Будьте в безопасности", - добавил он.

Кроме того, в горсовете Житомира попросили забрать детей из школ и садиков домой. "После сигнала отбоя - просьба забрать детей из школы и садиков! Очного обучения сегодня не будет! В связи с отсутствием электроэнергии - обеды в дошкольных учебных заведениях не будут приготовлены", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 18 октября в Киеве прогремели взрывы. Зафиксировано три прилета в объект энергообеспечения на Левом берегу города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомир