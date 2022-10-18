Житомир частково відновив електропостачання після ранкового удару

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Сергія Сухомліна.

"Частина міста вже зі світлом. Відновлювальні роботи продовжуються. Електрики працюватимуть і вночі. Ставимося з розумінням. РЕМ і обленерго роблять все від них залежне", - зазначив він.

У той же час з електротранспортом все набагато складніше, оскільки запуск підстанцій дасть велике навантаження на мережу. Остаточне рішення ухвалюватиметься вночі, але не слід розраховувати на те, що транспорт запрацює вже вранці. У місті виведуть на маршрути більше комунальних автобусів.