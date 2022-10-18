Житомир частково відновив електропостачання після ранкового удару

Після російського удару вранці 18 жовтня у Житомирі частково відновили електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Сергія Сухомліна.
"Частина міста вже зі світлом. Відновлювальні роботи продовжуються. Електрики працюватимуть і вночі. Ставимося з розумінням. РЕМ і обленерго роблять все від них залежне", - зазначив він.
У той же час з електротранспортом все набагато складніше, оскільки запуск підстанцій дасть велике навантаження на мережу. Остаточне рішення ухвалюватиметься вночі, але не слід розраховувати на те, що транспорт запрацює вже вранці. У місті виведуть на маршрути більше комунальних автобусів.
Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни атакували Житомир , було зафіксовано два прильоти. В результаті постраждали двоє осіб, а місто було знеструмлене.
Загалом на Житомирщині зникло світло в 11 населених пунктах.
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