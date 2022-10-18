UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Житомир частково відновив електропостачання після ранкового удару

Фото: мер Житомира Сергій Сухомлін (facebook com wnisef)
Автор: Ілона Свиридова

Після російського удару вранці 18 жовтня у Житомирі частково відновили електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Сергія Сухомліна.

"Частина міста вже зі світлом. Відновлювальні роботи продовжуються. Електрики працюватимуть і вночі. Ставимося з розумінням. РЕМ і обленерго роблять все від них залежне", - зазначив він.

У той же час з електротранспортом все набагато складніше, оскільки запуск підстанцій дасть велике навантаження на мережу. Остаточне рішення ухвалюватиметься вночі, але не слід розраховувати на те, що транспорт запрацює вже вранці. У місті виведуть на маршрути більше комунальних автобусів.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни атакували Житомир , було зафіксовано два прильоти. В результаті постраждали двоє осіб, а місто було знеструмлене.

Загалом на Житомирщині зникло світло в 11 населених пунктах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЖитомирВійна Росії проти України