Житомир частично восстановил электроснабжение после утреннего удара

"Часть города уже со светом. Восстановительные работы продолжаются. Электрики будут работать и ночью. Относимся с пониманием. РЭМ и облэнерго делают все от них зависящее", - отметил он.

В то же время с электротранспортом все гораздо сложнее, поскольку запуск подстанций даст большую нагрузку на сеть. Окончательное решение будет приниматься ночью, но не следует рассчитывает на то, что транспорт заработает уже утром. В городе выведут на маршруты больше коммунальных автобусов.