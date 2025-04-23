Житомир б’є рекорди: скільки коштує житло у 2025 році

Скільки коштують квартири на вторинному ринку

Плавне здорожчання житла у Житомирі розпочалося з осені 2024 року. Відтоді вартість квартир в середньому зросла на 5-7 тисяч доларів. Тепер Житомир опинився на шостому місці у рейтингу міст із найдорожчою нерухомістю. У цьому списку також Львів, Ужгород, Київ, Луцьк та Рівне.

Ціни на житло у Житомирі:

однокімнатні квартири - 45 тисяч доларів;

двокімнатні квартири - 57 700 доларів;

трикімнатні квартири - 67 тисяч доларів.

За підрахунками ЛУН, щоб купити однокімнатну квартиру житомирянам треба відкладати всю зарплату за 7,8 року, двокімнатну - 10,1 року, трикімнатну - 11,7 року.

Як змінювалась ціна на вторинному ринку Житомира (скриншот сайту ЛУН)

Які ціни у новобудовах

За аналогічний період також подорожчали новобудови у місті. Ціни зросли на 7% у валюті. Зараз "квадрат" продають за 770 доларів.

Вартість житла залежить від його класу:

комфорт-клас - 720 доларів;

бізнес - 770 доларів;

преміум - 810 доларів.

Додамо, що торік темпи зведення житла у Житомирі майже досягли довоєнного часу. Зараз у продажу 36 черг ЖК, ще ведуться роботи із підготовки 5 котлованів. Розтермінування надає 8 забудовників, у 4 можна придбати житло за програмою "єОселя", в 1 - у кредит.

Як змінювалась ціна на первинному ринку (скриншот сайту ЛУН)

Зазначимо, що ціни на оренду житла у Житомирі не змінились - одно- і двокімнатні квартири здають за 12 тисяч гривень, даних про трикімнатні квартири недостатньо для аналізу.