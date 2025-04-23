Житомир б’є рекорди: скільки коштує житло у 2025 році

За пів року у Житомирі ціни на вторинному ринку підскочили на 13% у валюті. Це другий після Ужгорода показник здорожчання, там вартість зросла на 16%.
РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, скільки коштують квартири у Житомирі.
Плавне здорожчання житла у Житомирі розпочалося з осені 2024 року. Відтоді вартість квартир в середньому зросла на 5-7 тисяч доларів. Тепер Житомир опинився на шостому місці у рейтингу міст із найдорожчою нерухомістю. У цьому списку також Львів, Ужгород, Київ, Луцьк та Рівне.
Ціни на житло у Житомирі:
За підрахунками ЛУН, щоб купити однокімнатну квартиру житомирянам треба відкладати всю зарплату за 7,8 року, двокімнатну - 10,1 року, трикімнатну - 11,7 року.
За аналогічний період також подорожчали новобудови у місті. Ціни зросли на 7% у валюті. Зараз "квадрат" продають за 770 доларів.
Вартість житла залежить від його класу:
Додамо, що торік темпи зведення житла у Житомирі майже досягли довоєнного часу. Зараз у продажу 36 черг ЖК, ще ведуться роботи із підготовки 5 котлованів. Розтермінування надає 8 забудовників, у 4 можна придбати житло за програмою "єОселя", в 1 - у кредит.
Зазначимо, що ціни на оренду житла у Житомирі не змінились - одно- і двокімнатні квартири здають за 12 тисяч гривень, даних про трикімнатні квартири недостатньо для аналізу.
Читайте також про те, що в Україні ціни на квартири в новобудовах знову поповзли вгору. За останні пів року в деяких містах вони зросли до 15% у валюті. Найбільше подорожчало житло в Одесі, Рівному та Чернігові. Водночас у кількох містах нерухомість навпаки подешевшала.
Раніше ми писали про те, що ціни на нерухомість в Україні залежать від регіону. Вартість двокімнатних квартир на вторинному ринку коливається від 23 до 100 тисяч доларів. Найдешевше житло зараз у Запоріжжі, найдорожче - у Києві.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.