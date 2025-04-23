Житомир бьет рекорды: сколько стоит жилье в 2025 году

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке

Плавное подорожание жилья в Житомире началось с осени 2024 года. С тех пор стоимость квартир в среднем выросла на 5-7 тысяч долларов. Теперь Житомир оказался на шестом месте в рейтинге городов с самой дорогой недвижимостью. В этом списке также Львов, Ужгород, Киев, Луцк и Ровно.

Цены на жилье в Житомире:

однокомнатные квартиры - 45 тысяч долларов;

двухкомнатные квартиры - 57 700 долларов;

трехкомнатные квартиры - 67 тысяч долларов.

По подсчетам ЛУН, чтобы купить однокомнатную квартиру жителям Житомира надо откладывать всю зарплату за 7,8 года, двухкомнатную - 10,1 года, трехкомнатную - 11,7 года.

Как менялась цена на вторичном рынке Житомира (скриншот сайта ЛУН)

Какие цены в новостройках

За аналогичный период также подорожали новостройки в городе. Цены выросли на 7% в валюте. Сейчас "квадрат" продают за 770 долларов.

Стоимость жилья зависит от его класса:

комфорт-класс - 720 долларов;

бизнес - 770 долларов;

премиум - 810 долларов.

Добавим, что в прошлом году темпы возведения жилья в Житомире почти достигли довоенного времени. Сейчас в продаже 36 очередей ЖК, еще ведутся работы по подготовке 5 котлованов. Рассрочку предоставляет 8 застройщиков, в 4 можно приобрести жилье по программе "єОселя", в 1 - в кредит.

Как менялась цена на первичном рынке (скриншот сайта ЛУН)

Отметим, что цены на аренду жилья в Житомире не изменились - одно- и двухкомнатные квартиры сдают за 12 тысяч гривен, данных о трехкомнатных квартирах недостаточно для анализа.