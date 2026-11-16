Житлові ваучери для ВПО знову фінансуватимуть після багатомісячної паузи

До кінця року в Україні профінансують ще близько тисячі житлових ваучерів для переселенців з тимчасово окупованих територій. Гроші надійдуть від Банку розвитку Ради Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту ВПО Павла Фролова .

За словами Фролова, після багатомісячної паузи в програмі житлових ваучерів з'явилися позитивні зрушення. У Мінрегіоні очікують до кінця року перший транш на 2 млрд гривень від Банку розвитку Ради Європи. Цього вистачить, щоб профінансувати ще близько 1000 ваучерів.

За даними депутата, заявки на ваучери подали понад 49 тисяч переселенців. Понад 41 тисячу заяв комісії погодили, і ці люди чекають на гроші. Купити житло за програмою змогли 3301 родина.

Фролов нагадав, що переселенці можуть перевірити своє місце в черзі на фінансування. Для цього потрібно зателефонувати на Урядову гарячу лінію 1545 і назвати номер ваучера в застосунку "Дія".

У бюджетному запиті на наступний рік на програму передбачено 10,1 млрд гривень: 8 млрд з внутрішніх ресурсів і 2,1 млрд кредиту Банку розвитку Ради Європи. За оцінкою Фролова, цього вистачить приблизно на 5000 ваучерів.