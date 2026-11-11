Переселенці ризикують втратити допомогу через затримку з новим законом
Переселенців можуть безпідставно зняти з обліку і позбавити допомоги через затримку з упровадженням нового закону про ВПО. Мінсоц не встиг вчасно підготувати підзаконні акти, тож низка механізмів досі не працює.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту ВПО Павла Фролова.
Нова редакція закону "Про захист прав і свобод ВПО" передбачає комплексну державну підтримку переселенців за міжнародними стандартами. Проте, за словами Фролова, впровадження нових механізмів затримується, бо Мінсоц не підготував необхідних підзаконних актів у визначений законом тримісячний строк.
За даними депутата, поки не запрацювали:
- оновлена Єдина інформаційна база ВПО та електронні витяги замість паперових довідок;
- оцінювання індивідуальних потреб і адресна підтримка;
- інформаційна система доступного житла;
- нові правила роботи місць тимчасового проживання;
- електронний кабінет ВПО.
Фролов наголосив, що раніше видані довідки ВПО залишаються чинними. Нові можна отримати через Дію, ЦНАП або органи соцзахисту, а порядок призначення допомоги на проживання не змінився.
Мінсоц підготував два проєкти постанов, про новий облік ВПО і про оцінювання їхніх потреб, але їх ще треба доопрацювати з урахуванням зауважень правозахисників.
Ключовим ризиком Фролов назвав 90-денну перевірку даних переселенців після запуску інформаційної бази. За його словами, нечіткі процедури можуть призвести до безпідставного зняття людей з обліку і, як наслідок, втрати допомоги. Тому депутат закликав уряд невідкладно ухвалити потрібні документи.
Новий закон набув чинності 22 жовтня і мав оновити облік переселенців та підходи до їхньої підтримки. Поки нові механізми не запрацювали, допомогу на проживання виплачують за старими правилами: програму продовжили до кінця лютого 2027 року, а частині родин виплати поновлюють автоматично.
З наступного року допомога може зрости. Бюджетний комітет Ради підтримав доручення уряду опрацювати підвищення виплат: дітям і людям з інвалідністю пропонують платити 4 тисячі гривень на місяць, іншим переселенцям - 3 тисячі. Раніше РБК-Україна також пояснювало, у яких випадках статус ВПО можуть зняти автоматично.