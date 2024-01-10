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Житлові субсидії: у Мінсоцполітики зробили заяву щодо розміру та виплат у 2024 році

Україна, Середа 10 січня 2024 13:23
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Житлові субсидії: у Мінсоцполітики зробили заяву щодо розміру та виплат у 2024 році Фото: Субсидії у 2024 році скорочувати не планують (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Законом про державний бюджет на 2024 рік передбачено збільшення видатків на житлові субсидії. За базовим сценарієм їх платитимуть вчасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра соціальної політики Дарини Марчак в ефірі телемарафону.

"Точно не передбачається скорочення розміру субсидій. Не передбачається скорочення фінансування субсидій, навпаки, на 2024 рік у нас передбачено збільшення видатків на субсидії в державному бюджеті", - сказала вона.

За її словами, усі кошти на соціальні видатки зараз надаються Україні міжнародними партнерами.

Як зазначила Марчак, під час війни не можна виключати нічого, однак зараз "базовим сценарієм є те, що гроші на соціальну підтримку будуть вчасно надходити і проблем з фінансуванням не буде".

Марчак повідомила, що субсидія реагує на зміну показників. "Після зростання соціальних показників збільшиться розмір доходів громадян. І якщо не буде зміни по тарифах, це може означати, що родина має більше власних доходів, а формула надання субсидій розраховується таким чином, щоб не більше 15% доходів витрачалося на ЖКП", - пояснила чиновниця.

Водночас так само субсидія реагує на підвищення тарифів, і виплати зростають, додала вона.

Субсидії в бюджеті-2024

Нагадаємо у державному бюджету на 2024 рік виділили на житлові субсидії 49,9 млрд гривень, що більше ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%. Прогнозується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.

За даними Пенсійного фонду, за 2023 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам було спрямовано 35,5 млрд гривень.

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субсидії Міністерство соціальної політики
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