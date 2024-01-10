Жилищные субсидии: в Минсоцполитики сделали заявление о размере и выплатах в 2024 году

Законом о государственном бюджете на 2024 год предусмотрено увеличение расходов на жилищные субсидии. По базовому сценарию их будут платить своевременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак в эфире телемарафона.

"Точно не предполагается сокращения размера субсидий. Не предполагается сокращения финансирования субсидий, напротив, на 2024 год у нас предусмотрено увеличение расходов на субсидии в государственном бюджете", - сказала она.

По ее словам, все средства на социальные расходы сейчас предоставляются Украине международными партнерами.

Как отметила Марчак, во время войны нельзя исключать ничего, однако сейчас "базовым сценарием есть то, что деньги на социальную поддержку будут вовремя поступать и проблем с финансированием не будет".

Марчак сообщила, что субсидия реагирует на изменение показателей. "После роста социальных показателей увеличится размер доходов граждан. И если не будет изменения по тарифам, это может означать, что у семьи больше собственных доходов, а формула предоставления субсидий рассчитывается таким образом, чтобы не более 15% доходов тратилось на ЖКУ", - пояснила чиновница.

В то же время так же субсидия реагирует на повышение тарифов, и выплаты растут, добавила она.

Субсидии в бюджете-2024

Напомним, в государственном бюджете на 2024 год выделили на жилищные субсидии 49,9 млрд гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%. Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн домохозяйств.

По данным Пенсионного фонда, за 2023 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам было направлено 35,5 млрд гривен.