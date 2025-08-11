Житлова політика з акцентом на військових: що вирішували у комітеті ВР

За її словами, законопроєкт №12377 було зареєстровано ще 6 січня цього року, але попри те, що він є одним з індикаторів програми Ukraine Facility, за якою Україна отримує від ЄС 50 млрд євро до 2027 року, провести через сесійну залу і ухвалити у першому читанні його вдалося лише 16 липня.

"До законопроєкту було подано близько 3 тис. правок, більшість з яких - "поправочний спам". На щастя, понад тис з них народні депутати днями зняли. Станом на зараз ми маємо близько 1900 поправок, з яких біля тисячі можна класифікувати як спам. Однак, наше головне завдання - відпрацювати кожну з тих, що залишились, щоб фінальна версія законопроєкту відображала бачення всіх стейкхолдерів, якою має бути сучасна, а головне - ефективна, житлова політика в Україні", - пояснила Шуляк.

Саме тому, підкреслила вона, на базі Комітету створили Робочу групу, яка проведе стільки засідань, скільки потрібно. Під час них будуть не лише розглядати всі подані правки, а й збирати конструктивні пропозиції, які дадуть можливість успішно провести законопроєкт через друге читання якомога швидше.

До Робочої групи долучилися як народні депутати, так і представники профільних міністерств, представники органів державної і місцевої влади, будівельної спільноти, правоохоронних органів, експертних організацій у сфері житла, у тому числі і міжнародних, а також представники фінансових установ і громадських організацій.

"Формування законодавчих змін спільно із суспільством надважливе. Це продемонструвала наша практика підготовки законопроєкту до першого читання, коли Комітет спільно з партнерами провели публічні консультації стосовно цієї законодавчої ініціативи та зібрали позиції експертів, громад і організацій, а також підготували великий аналітичний звіт, частину якого тоді було враховано", - пояснила нардепка.

Під час першого засідання Робочої групи учасники опрацювали перші 200 правок, а окремим пунктом обговорення став захисту права на житло військовослужбовців.

Шуляк підкреслила, що питання, яке стосується забезпечення їх житлом, буде врегульовано належним чином. За її словами, безоплатне житло і всі інші пільги, на які заслужили українські військовослужбовці та учасники бойових дій, будуть обовʼязково опрацьовані та включені як до законопроєкту №12377, так до спеціального законодавства.

"Для гарантування реалізації військовослужбовцями права на житло, яке гарантоване їм Конституцією України, ми пропонуємо, щоб забезпечення їх житлом здійснюється відповідно до спеціального законодавства, що не позбавляє їх права скористатися механізмами державної підтримки, визначеного цим законом. Тобто жодним чином ці права не будуть порушені, а навпаки - будуть максимально захищені", - наголосила вона.

Також вона додала, що перше засідання Робочої групи показало, наскільки важливою і злободенною темою є на сьогодні створення нового сучасного житлового законодавства, і що цей процес буде непростим.