Житлова криза через війну: скільки українців мають труднощі з орендою

Згідно зі звітом Міжнародної організації з міграції (МОМ), за час війни було зруйновано або пошкоджено понад 236 тис будівель, а понад 2,5 млн житлових одиниць - а це 10% житлового фонду - зазнали певних пошкоджень або є непридатними для проживання.

Зазначається, що брак муніципального житла в поєднанні з недостатньо регульованим ринком оренди та масовою втечею людей від війни створили серйозний тиск на наявність та доступність житла .

За оцінками ООН, близько 10,6 млн українців - майже чверть довоєнного населення - змушені були покинути свої домівки, у тому числі виїхати за кордон.

Дві третини з 3,7 млн людей, які залишилися в Україні, мають труднощі з оплатою житла. Для багатьох залежність від ринку оренди вичерпала сімейні заощадження, зазначають автори доповіді.

Згідно зі звітом, вони змушені витрачати 50 відсотків або більше свого доходу на оренду.

Оскільки війна в Україні триває, вирішення житлових потреб переміщених українців залишається критично важливим пріоритетом, зазначається в доповіді.

"МОМ прагне допомогти внутрішньо переміщеним особам та громадам, які їх приймають, будувати довгострокове майбутнє. Це включає навчання новим навичкам, пошук роботи та забезпечення стабільного житла", - зауважив голова місії МОМ в Україні Роберт Тернер.