Общество Образование Деньги Изменения

Жилищный кризис из-за войны: сколько украинцев испытывают трудности с арендой

Фото: дом в Киеве, разрушенный в результате вражеского обстрела (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Украина столкнулась с "беспрецедентным жилищным кризисом" на четвертом году полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Международной организации по миграции ООН.

Согласно отчету Международной организации по миграции (МОМ), за время войны было разрушено или повреждено более 236 тыс зданий, а более 2,5 млн жилых единиц - а это 10% жилищного фонда - получили определенные повреждения или являются непригодными для проживания.

Отмечается, что нехватка муниципального жилья в сочетании с недостаточно регулируемым рынком аренды и массовым бегством людей от войны создали серьезное давление на наличие и доступность жилья .

По оценкам ООН, около 10,6 млн украинцев - почти четверть довоенного населения - вынуждены были покинуть свои дома, в том числе выехать за границу.

Две трети из 3,7 млн человек, которые остались в Украине, испытывают трудности с оплатой жилья. Для многих зависимость от рынка аренды исчерпала семейные сбережения, отмечают авторы доклада.

Согласно отчету, они вынуждены тратить 50 процентов или более своего дохода на аренду.

Поскольку война в Украине продолжается, решение жилищных потребностей перемещенных украинцев остается критически важным приоритетом, отмечается в докладе.

"МОМ стремится помочь внутренне перемещенным лицам и общинам, которые их принимают, строить долгосрочное будущее. Это включает обучение новым навыкам, поиск работы и обеспечение стабильного жилья", - отметил глава миссии МОМ в Украине Роберт Тернер.

 

 

Программа "еВідновлення"

Ранее РБК-Украина писало о том, что на "еВідновлення" и жилье для ВПЛ из ВОТ хотят выделить больше средств. В проекте Госбюджета на 2026 год на реализацию жилищной политики для отдельных категорий граждан предусмотрено около 45 млрд грн.

В частности, 15,8 млрд грн - на финансирование программы "еОселя", 14 млрд грн - на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц с ВОТ, 5,7 млрд - на компенсации на жилье для ветеранов 1 и 2 групп инвалидности, а также 6,9 млрд грн - на компенсацию по программе "еВідновлення".

В рамках этой государственной программы по состоянию на 1 сентября компенсации получили более 131 тысячи человек на общую сумму 44,3 млрд грн.

