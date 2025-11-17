Житлова криза через війну: скільки українців мають труднощі з орендою
Україна зіткнулась із "безпрецедентною житловою кризою" на четвертому році повномасштабного російського вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Міжнародної організації з міграції ООН.
Згідно зі звітом Міжнародної організації з міграції (МОМ), за час війни було зруйновано або пошкоджено понад 236 тис будівель, а понад 2,5 млн житлових одиниць - а це 10% житлового фонду - зазнали певних пошкоджень або є непридатними для проживання.
Зазначається, що брак муніципального житла в поєднанні з недостатньо регульованим ринком оренди та масовою втечею людей від війни створили серйозний тиск на наявність та доступність житла .
За оцінками ООН, близько 10,6 млн українців - майже чверть довоєнного населення - змушені були покинути свої домівки, у тому числі виїхати за кордон.
Дві третини з 3,7 млн людей, які залишилися в Україні, мають труднощі з оплатою житла. Для багатьох залежність від ринку оренди вичерпала сімейні заощадження, зазначають автори доповіді.
Згідно зі звітом, вони змушені витрачати 50 відсотків або більше свого доходу на оренду.
Оскільки війна в Україні триває, вирішення житлових потреб переміщених українців залишається критично важливим пріоритетом, зазначається в доповіді.
"МОМ прагне допомогти внутрішньо переміщеним особам та громадам, які їх приймають, будувати довгострокове майбутнє. Це включає навчання новим навичкам, пошук роботи та забезпечення стабільного житла", - зауважив голова місії МОМ в Україні Роберт Тернер.
Програма "єВідновлення"
Раніше РБК-Україна писало про те, що на "єВідновлення" та житло для ВПО з ТОТ хочуть виділити більше коштів. У проєкті Держбюджету на 2026 рік на реалізацію житлової політики для окремих категорій громадян передбачено близько 45 млрд грн.
Зокрема, 15,8 млрд грн - на фінансування програми "єОселя", 14 млрд грн - на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб з ТОТ, 5,7 млрд - на компенсації на житло для ветеранів 1 і 2 груп інвалідності, а також 6,9 млрд грн - на компенсацію за програмою "єВідновлення".
У межах цієї державної програми станом на 1 вересня компенсації отримали більше ніж 131 тисяча осіб на загальну суму 44,3 млрд грн.