Жилищный кризис из-за войны: сколько украинцев испытывают трудности с арендой

Украина столкнулась с "беспрецедентным жилищным кризисом" на четвертом году полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Международной организации по миграции ООН.

Согласно отчету Международной организации по миграции (МОМ), за время войны было разрушено или повреждено более 236 тыс зданий, а более 2,5 млн жилых единиц - а это 10% жилищного фонда - получили определенные повреждения или являются непригодными для проживания.

Отмечается, что нехватка муниципального жилья в сочетании с недостаточно регулируемым рынком аренды и массовым бегством людей от войны создали серьезное давление на наличие и доступность жилья .

По оценкам ООН, около 10,6 млн украинцев - почти четверть довоенного населения - вынуждены были покинуть свои дома, в том числе выехать за границу.

Две трети из 3,7 млн человек, которые остались в Украине, испытывают трудности с оплатой жилья. Для многих зависимость от рынка аренды исчерпала семейные сбережения, отмечают авторы доклада.

Согласно отчету, они вынуждены тратить 50 процентов или более своего дохода на аренду.

Поскольку война в Украине продолжается, решение жилищных потребностей перемещенных украинцев остается критически важным приоритетом, отмечается в докладе.