Житло для студентів: скільки коштують гуртожитки у Дніпрі

Скільки доведеться платити за гуртожиток у Дніпрі

Вартість проживання у гуртожитках більшості ВНЗ прив'язана до стипендії. Вона становить 40% студентської виплати й, відповідно, не повинна перевищувати 800 гривень на місяць.

Втім, переважна більшість закладів освіти заявляють, що при такій оплаті не можуть забезпечити належні умови проживання студентам, проводити ремонти тощо. За підрахунками адміністрацій, мінімально за місяць у гуртожитку потрібно платити 1 600 гривень.

Ціни на гуртожитки у Дніпрі:

НТУ "Дніпровська політехніка" : вартість проживання для студентів становить 800 гривень за місяць;

: вартість проживання для студентів становить 800 гривень за місяць; Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара : для студентів - 800 гривень в місяць, для аспірантів - 960 гривень за місяць;

: для студентів - 800 гривень в місяць, для аспірантів - 960 гривень за місяць; Дніпровський державний аграрно-економічний університет: вартість проживання у гуртожитку - 800 гривень в місяць;

вартість проживання у гуртожитку - 800 гривень в місяць; Приазовський державний технічний університет: ціна за місяць проживання у гуртожитку становить 800 гривень для вітчизняних студентів, для іноземних - 880 гривень, за покращені умови потрібно доплачувати 429 гривень;

ціна за місяць проживання у гуртожитку становить 800 гривень для вітчизняних студентів, для іноземних - 880 гривень, за покращені умови потрібно доплачувати 429 гривень; Європейський медичний університет : проживання коштує 1 200 гривень за місяць (без урахування комунальних послуг). При цьому зазначається, що балансоутримувач може змінювати вартість;

: проживання коштує 1 200 гривень за місяць (без урахування комунальних послуг). При цьому зазначається, що балансоутримувач може змінювати вартість; Дніпровський інститут МАУП : вартість - 1 000 гривень на місяць;

: вартість - 1 000 гривень на місяць; Дніпровський державний університет внутрішніх справ: вартість проживання - 2 070 гривень на місяць. У кімнатах по 4-6 осіб. У гуртожитку також є подобові кімнати готельного типу.

Гуртожиток №5 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (скриншот сайту dnu.dp.ua/view/pro stydmist)

Гуртожиток Приазовського державного технічного університету (скриншот сайту pstu.edu)

Скільки коштує оренда

У Дніпрі також можна орендувати кімнати у приватних гуртожитках. Ціна стартує від 3 700 гривень, окремо потрібно оплачувати комунальні послуги у розмірі 1 000 гривень.

Найдешевші однокімнатні квартири здають за 8 тисяч гривень у Новокадацькому районі, найдорожчі - у Соборному. Там таке житло коштує 14 тисяч гривень. Двокімнатні квартири здають в оренду від 10 до 18 тисяч гривень, трикімнатні - від 15 до 22 тисяч гривень.

Зазначимо, що перед початком нового навчального року ціни на житло у місті можуть змінитись.

Ціни на оренду квартир в Дніпрі (скриншот сайту ЛУН)