Житло для студентів: скільки коштують гуртожитки у Дніпрі

Гуртожитки є найбюджетнішим варіантом житла для студентів. Вартість проживання у них стартує від 800 гривень і може сягати понад 2 тисячі.
РБК-Україна розповідає, скільки коштують гуртожитки в Дніпрі.
Вартість проживання у гуртожитках більшості ВНЗ прив'язана до стипендії. Вона становить 40% студентської виплати й, відповідно, не повинна перевищувати 800 гривень на місяць.
Втім, переважна більшість закладів освіти заявляють, що при такій оплаті не можуть забезпечити належні умови проживання студентам, проводити ремонти тощо. За підрахунками адміністрацій, мінімально за місяць у гуртожитку потрібно платити 1 600 гривень.
Ціни на гуртожитки у Дніпрі:
У Дніпрі також можна орендувати кімнати у приватних гуртожитках. Ціна стартує від 3 700 гривень, окремо потрібно оплачувати комунальні послуги у розмірі 1 000 гривень.
Найдешевші однокімнатні квартири здають за 8 тисяч гривень у Новокадацькому районі, найдорожчі - у Соборному. Там таке житло коштує 14 тисяч гривень. Двокімнатні квартири здають в оренду від 10 до 18 тисяч гривень, трикімнатні - від 15 до 22 тисяч гривень.
Зазначимо, що перед початком нового навчального року ціни на житло у місті можуть змінитись.
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