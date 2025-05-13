Жилье для студентов: сколько стоят общежития в Днепре

Общежития являются самым бюджетным вариантом жилья для студентов. Стоимость проживания в них стартует от 800 гривен и может достигать более 2 тысяч.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоят общежития в Днепре.
Стоимость проживания в общежитиях большинства вузов привязана к стипендии. Она составляет 40% студенческой выплаты и, соответственно, не должна превышать 800 гривен в месяц.
Однако подавляющее большинство учебных заведений заявляют, что при такой оплате не могут обеспечить надлежащие условия проживания студентам, проводить ремонты и тому подобное. По подсчетам администраций, минимально за месяц в общежитии нужно платить 1 600 гривен.
Цены на общежития в Днепре:
В Днепре также можно арендовать комнаты в частных общежитиях. Цена стартует от 3 700 гривен, отдельно нужно оплачивать коммунальные услуги в размере 1 000 гривен.
Самые дешевые однокомнатные квартиры сдают за 8 тысяч гривен в Новокадакском районе, самые дорогие - в Соборном. Там такое жилье стоит 14 тысяч гривен. Двухкомнатные квартиры сдают в аренду от 10 до 18 тысяч гривен, трехкомнатные - от 15 до 22 тысяч гривен.
Отметим, что перед началом нового учебного года цены на жилье могут измениться.
Читайте также о том, сколько стоят студенческие общежития и аренда квартир в Киеве.
Ранее мы писали о том, что в этом году в Украине вырастет стоимость контрактного обучения в государственных учреждениях высшего образования. Цены повысятся на престижные специальности.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.