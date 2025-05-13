Жилье для студентов: сколько стоят общежития в Днепре

Сколько придется платить за общежитие в Днепре

Стоимость проживания в общежитиях большинства вузов привязана к стипендии. Она составляет 40% студенческой выплаты и, соответственно, не должна превышать 800 гривен в месяц.

Однако подавляющее большинство учебных заведений заявляют, что при такой оплате не могут обеспечить надлежащие условия проживания студентам, проводить ремонты и тому подобное. По подсчетам администраций, минимально за месяц в общежитии нужно платить 1 600 гривен.

Цены на общежития в Днепре:

НТУ "Днепровская политехника": стоимость проживания для студентов составляет 800 гривен в месяц;

стоимость проживания для студентов составляет 800 гривен в месяц; Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара : для студентов - 800 гривен в месяц, для аспирантов - 960 гривен в месяц;

: для студентов - 800 гривен в месяц, для аспирантов - 960 гривен в месяц; Днепровский государственный аграрно-экономический университет: стоимость проживания в общежитии - 800 гривен в месяц;

стоимость проживания в общежитии - 800 гривен в месяц; Приазовский государственный технический университет: цена за месяц проживания в общежитии составляет 800 гривен для отечественных студентов, для иностранных - 880 гривен, за улучшенные условия нужно доплачивать 429 гривен;

цена за месяц проживания в общежитии составляет 800 гривен для отечественных студентов, для иностранных - 880 гривен, за улучшенные условия нужно доплачивать 429 гривен; Европейский медицинский университет : проживание стоит 1 200 гривен в месяц (без учета коммунальных услуг). При этом отмечается, что балансодержатель может менять стоимость;

: проживание стоит 1 200 гривен в месяц (без учета коммунальных услуг). При этом отмечается, что балансодержатель может менять стоимость; Днепровский институт МАУП : стоимость - 1 000 гривен в месяц;

: стоимость - 1 000 гривен в месяц; Днепровский государственный университет внутренних дел: стоимость проживания - 2 070 гривен в месяц. В комнатах по 4-6 человек. В общежитии также есть посуточные комнаты гостиничного типа.

Общежитие №5 Днепровского национального университета имени Олеся Гончара (скриншот сайта dnu.dp.ua/view/pro stydmist)

Общежитие Приазовского государственного технического университета (скриншот сайта pstu.edu)

Сколько стоит аренда

В Днепре также можно арендовать комнаты в частных общежитиях. Цена стартует от 3 700 гривен, отдельно нужно оплачивать коммунальные услуги в размере 1 000 гривен.

Самые дешевые однокомнатные квартиры сдают за 8 тысяч гривен в Новокадакском районе, самые дорогие - в Соборном. Там такое жилье стоит 14 тысяч гривен. Двухкомнатные квартиры сдают в аренду от 10 до 18 тысяч гривен, трехкомнатные - от 15 до 22 тысяч гривен.

Отметим, что перед началом нового учебного года цены на жилье могут измениться.

Цены на аренду квартир в Днепре (скриншот сайта ЛУН)