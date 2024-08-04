Скільки коштують квартири в Києві та в якому районі найдешевші

Скільки коштують квартири на вторинному ринку

Ціни на 1-кімнатні квартири у столиці на вторинному ринку стартують від 38 тис. доларів і доходять до 110 тис. доларів, на 2-кімнатні - від 55 тис. доларів до 180 тис. доларів. Вартість залежить від площі житла, наявності ремонту та місця розташування.

Найдорожчі квартири у районах:

Печерський: 1-кімнатні - 110 тис. доларів, 2-кімнатні - 180 тис. доларів

Шевченківський: 1-кімнатні - 80 тис. доларів, 2-кімнатні -100 тис. доларів

Голосіївський: 1-кімнатні - 72, 5 тис. доларів, 2-кімнатні - 110 тис. доларів

Найдешевші квартири у районах:

Оболонський: 1-кімнатні - 52 тис. доларів, 2-кімнатні - 65 тис. доларів

Святошинський: 1-кімнатні - 46 тис. доларів, 2-кімнатні - 60 тис. доларів

Деснянський: 1-кімнатні - 41,7 тис. доларів, 2-кімнатні - 55 тис. доларів

Згідно зі статистикою ЛУН, ціни протягом липня на вторинному ринку в середньому зросли на 1 тис. доларів на 1-кімнатні квартири, та майже на 8 тис. доларів на 2-кімнатні квартири.

Статистика ЛУН станом на початок серпня (скриншот)

Скільки коштують квартири на первинному ринку

Ціни на первинному ринку від забудовника стартують від 40 тис. грн за 1 м кв. і доходять до 106 тис. грн за 1 м кв. Середня ціна по Києву становить 51 800 грн за 1 м кв, що на 1500 грн дорожче, ніж у червні. Найдешевші квартири у Деснянському районі, найдорожчі - у Печерському.

Додамо також, що зараз у столиці у продажу 346 черг в ЖК, ще 186 черг будують.

Статистика цін на первинному ринку (скриншот ЛУН)