Ринок житлової нерухомості в Україні: у яких регіонах найбільше виросли ціни

З початком повномасштабної війни в Україні запущено 422 нових житлових комплекси. Лідером за кількістю нових проєктів став Львів, де запустили 121 житловий комплекс. У Києві та Київській області було відкрито 61 об'єкт, в Івано-Франківській та Закарпатській областях – по 46, а в Тернопільській області – більше 30.

У яких регіонах будують найбільше

Директорка з розвитку бізнесу ЛУН Олена Унаньян у рамках панельної дискусії "Девелопмент та матеріали" розповіла, що у 2021 році ринок нерухомості у Києві та області активно розвивався, де були запущені продажі 100 нових ЖК. Однак у 2022 році кількість нових проєктів знизилася на 80%. У 2023 році було зафіксовано зростання в 1,5 раза порівняно з 2022 роком, але це все ще лише третина від рівня 2021 року. За перші п'ять місяців 2024 року запустили 15 нових ЖК. Прогнозується, що темпи запуску у 2024 році залишаться на рівні 2023 року.

У Львові і області ситуація виглядає інакше. У 2022 році спад становив лише 30%. У 2023 році кількість запусків ЖК дорівнювала показникам 2021 року. Очікується, що у 2024 році кількість нових проєктів може зрости на 60% порівняно з 2023 роком.

Загальна ситуація на ринку

Олена Унананьян зазначає, що зараз в Україні на продаж виставлено 1500 житлових комплексів, 25% з яких були запущені після початку повномасштабного вторгнення. Щорічно в Україні здавали 10 млн кв. м житла, у 2021 році цей показник збільшився до майже 11,5 млн кв. м. У 2022 році спостерігалося зниження на 40%, а у 2023 році було здано на 4% більше метрів, ніж у попередньому році.

Найбільше квадратних метрів житла у 2023 році було здано в Києві та області (третина від загального обсягу), на другому місці – Львів і область (10%), а на третьому – Вінницька область (9%).

На вторинному ринку житла у 2022 році продажі впали в три рази порівняно з 2021 роком. У 2023 році вони відновилися до половини рівня 2021 року. На первинному ринку продажі в 2022 році знизилися в 10 разів, а у 2023 році відновилися до 20%.

Ціни на житло в Україні

Директорка з розвитку бізнесу ЛУН розповіла, у яких регіонах найбільше виросли ціни за квадратний метр у новобудовах:

Чернівці: +29%;

Рівне: +33%;

Львів: +42%;

Ужгород: зростання в 1,5 раза;

Івано-Франківськ: +53%.

Що стосується оренди, то у Києві середня вартість оренди однокімнатної квартири зросла з 12 000 грн у січні 2022 року до 14 000 грн у 2024 році. У Львові ціна оренди виросла в 1,5 раза порівняно з січнем 2022 року – з 8 000 грн до 16 500 грн.

За час повномасштабної війни в Україні виріс ринок іпотечного кредитування, зокрема його значно активізувала програма "єОселя". За 2023 рік видано 6000 іпотек, а на цей час – вже 11 000. Хоча 70% цих іпотек були видані на вторинне житло, "єОселя" має намір масштабувати іпотеку на первинний ринок. Програма сприяла підвищенню інтересу до покупки житла в Україні, що, своєю чергою, підтримує попит на первинне житло.