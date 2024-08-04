Сколько стоят квартиры в Киеве и в каком районе самые дешевые

Цены на недвижимость в Киеве на первичном рынке продолжают расти - стоимость однокомнатных квартир за последние полгода повысилась на 4%, при этом на вторичном рынке упали на 5%.
РБК-Украина со ссылкой на статистику ЛУН рассказывает, как изменились цены на недвижимость в Киеве за последний месяц и сколько стоят сейчас квартиры в разных районах столицы.
Цены на 1-комнатные квартиры в столице на вторичном рынке стартуют от 38 тыс. долларов и доходят до 110 тыс. долларов, на 2-комнатные - от 55 тыс. долларов до 180 тыс. долларов. Стоимость зависит от площади жилья, наличия ремонта и месторасположения.
Самые дорогие квартиры в районах:
Самые дешевые квартиры в районах:
Согласно статистике ЛУН, цены в течение июля на вторичном рынке в среднем выросли на 1 тыс. долларов на 1-комнатные квартиры и почти на 8 тыс. долларов на 2-комнатные квартиры.
Цены на первичном рынке от застройщика стартуют от 40 тыс. грн. за 1 м кв. и доходят до 106 тыс. грн. за 1 м кв. Средняя цена по Киеву составляет 51 800 грн за 1 м кв, что на 1500 грн дороже, чем в июне. Самые дешевые квартиры в Деснянском районе, самые дорогие - в Печерском.
Добавим, что сейчас в столице в продаже 346 очередей в ЖК, еще 186 очередей строят.
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