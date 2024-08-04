Скільки коштують квартири в Києві та в якому районі найдешевші
Ціни на нерухомість у Києві на первинному ринку продовжують рости - вартість однокімнатних квартир за останніх пів року підвищилась на 4%, натомість на вторинному ринку впали на 5%.
РБК-Україна із посиланням на статистику ЛУН розповідає, як змінились ціни на нерухомість у Києві за останній місяць та скільки коштують зараз квартири у різних районах столиці.
Скільки коштують квартири на вторинному ринку
Ціни на 1-кімнатні квартири у столиці на вторинному ринку стартують від 38 тис. доларів і доходять до 110 тис. доларів, на 2-кімнатні - від 55 тис. доларів до 180 тис. доларів. Вартість залежить від площі житла, наявності ремонту та місця розташування.
Найдорожчі квартири у районах:
- Печерський: 1-кімнатні - 110 тис. доларів, 2-кімнатні - 180 тис. доларів
- Шевченківський: 1-кімнатні - 80 тис. доларів, 2-кімнатні -100 тис. доларів
- Голосіївський: 1-кімнатні - 72, 5 тис. доларів, 2-кімнатні - 110 тис. доларів
Найдешевші квартири у районах:
- Оболонський: 1-кімнатні - 52 тис. доларів, 2-кімнатні - 65 тис. доларів
- Святошинський: 1-кімнатні - 46 тис. доларів, 2-кімнатні - 60 тис. доларів
- Деснянський: 1-кімнатні - 41,7 тис. доларів, 2-кімнатні - 55 тис. доларів
Згідно зі статистикою ЛУН, ціни протягом липня на вторинному ринку в середньому зросли на 1 тис. доларів на 1-кімнатні квартири, та майже на 8 тис. доларів на 2-кімнатні квартири.
Статистика ЛУН станом на початок серпня (скриншот)
Скільки коштують квартири на первинному ринку
Ціни на первинному ринку від забудовника стартують від 40 тис. грн за 1 м кв. і доходять до 106 тис. грн за 1 м кв. Середня ціна по Києву становить 51 800 грн за 1 м кв, що на 1500 грн дорожче, ніж у червні. Найдешевші квартири у Деснянському районі, найдорожчі - у Печерському.
Додамо також, що зараз у столиці у продажу 346 черг в ЖК, ще 186 черг будують.
Статистика цін на первинному ринку (скриншот ЛУН)
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